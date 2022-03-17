Гравці збірної Грузії зібрали гуманітарну допомогу Україні

Федерація футболу Грузії спільно з футболістами національної команди організувала збір гуманітарної допомоги на потреби України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До складу увійшли потрібні медикаменти, медичне обладнання, харчові продукти, дитяче харчування.

"Футболісти дуже переживають через ситуацію в Україні. Ми хочемо висловити нашу підтримку українському народові.

Сподіваємося, що війна скоро закінчиться і населення повернуться до звичного ритму життя, хоча це буде непросто. Сподіваємося, що зможемо хоч трохи допомогти українцям", — розповів капітан національної команди Гурам Кашія.