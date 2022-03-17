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Красніков розкрив майбутнє Металіста

Сьогодні 13:13 110 0
Євген Красніков прокоментував майбутнє Металіста
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Єгор Красніков

Джерело - Чемпіон.

Металіст зберіг команду попри військове вторгнення московії на територію України.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков в інтерв'ю Денисов Time.

"Весь час перебуваю на зв'язку із президентом. Команду ніхто не покинув, контракти ніхто не розірвав. По легіонерах ухвалюємо рішення. Усі легіонери йдуть в оренди. Ми практично всім знайшли команди, допомагають наші бразильські, аргентинські партнери.

Українці ще у Туреччині. Теж швидше за все шукатимемо їм команди, щоб вони мали ігрову практику. Ярославський продовжив проживання. Нам треба розібратися, щоб відправити хлопців, щоби була ігрова практика. Сподіваюся, що це шаленство максимально швидко закінчиться, футбол повернеться", – поділився Красніков.

Нагадаємо, Металіст відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії.

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