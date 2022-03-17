Клоп назвав ключовий момент матчу з Арсеналом

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив перемогу над Арсеналом у 27 турі АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Дуже важливі три очки. Приїхати сюди і обіграти Арсенал – це чудово, але виграти таким чином – це ще особливіший момент. Ми здорово розпочали, потім гра стала більш відкритою, обидві команди були терплячі, ми не дуже добре володіли м'ячем. Суперник мав хороші відрізки, і нам доводилося важко. Хотіли покращити свою гру після перерви. Почали захищатися вище, перехопили ініціативу, і гра змінилася.

Помилка Тьяго? Таке трапляється, але краще б цього не було. Думаю, він відчув найбільше полегшення, Аліссон врятував його дупу. Нас могли покарати, і суперник би повів. Але потім Жота забив і повели ми. Це дуже важливий момент.

Чемпіонські перегони? Я дуже радий за команду, радий тієї ситуації, в якій ми опинились, але це не змінює все кардинально. Нам треба рухатись уперед. У першому таймі я бачив команду, яка старанно працювала, а в другому – насолоджувалася грою, коли ми активізувалися.

Нам дуже хочеться отримувати задоволення від цієї ситуації та перемагати. Це не просто. Потрібно зберігати правильний менталітет", – розповів Клопп.