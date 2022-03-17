Визначились претенденти на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
До списку претендентів увійшли Херонімо Рульї (Вільярреал), Крістіан Пулишич (Челсі), Коке (Атлетіко) та Дарвін Нуньєс (Бенфіка).
Переможця у номінації буде визначено шляхом голосування на сайті УЄФА.
Нагадаємо, що чвертьфінальні пари стануть відомими вже у п'ятницю, 18 березня, а самі поєдинки відбудуться на початку квітня.