Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3267
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:12 27208
Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну
Вчора 23:40 289
Далакян: Закрийте небо над Україною
Вчора 22:54 470
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
Вчора 19:25 737
У боях під Києвом загинув регбіст із Рівного
Вчора 18:40 632
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Вчора 16:07 1493
Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун
Вчора 13:13 747
Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена
Вчора 11:41 614
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом
Вчора 11:11 1266
Прямі трансляції

Визначились претенденти на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 11:25 183 0
УЄФА визначилось із кандидатами на нагороду.
Визначились претенденти на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До списку претендентів увійшли Херонімо Рульї (Вільярреал), Крістіан Пулишич (Челсі), Коке (Атлетіко) та Дарвін Нуньєс (Бенфіка).

Переможця у номінації буде визначено шляхом голосування на сайті УЄФА.

Нагадаємо, що чвертьфінальні пари стануть відомими вже у п'ятницю, 18 березня, а самі поєдинки відбудуться на початку квітня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 27208
Кличко відреагував на вступ Усика до тероборони Кличко відреагував на вступ Усика до тероборони 954
Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка Білодід: російські спортсмени та діти пишуть мені, що я тварюка 875
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину 1493
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2556
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 969
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3645 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78480
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24232
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 11587
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26499 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29097