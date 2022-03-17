Визначились претенденти на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА визначилось із кандидатами на нагороду.

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До списку претендентів увійшли Херонімо Рульї (Вільярреал), Крістіан Пулишич (Челсі), Коке (Атлетіко) та Дарвін Нуньєс (Бенфіка).

Переможця у номінації буде визначено шляхом голосування на сайті УЄФА.

Нагадаємо, що чвертьфінальні пари стануть відомими вже у п'ятницю, 18 березня, а самі поєдинки відбудуться на початку квітня.