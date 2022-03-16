Ді Марія не продовжить контракт із ПСЖ

Джерело - ua-football.com.
Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія покине клуб найближчого літа.
Про це повідомляє RMC Sport.
Сторони не ухвалили рішення про продовження угоди ще на рік, як прописано у контракті аргентинця.
Повідомляється, що ПСЖ не використовуватиме опцію продовження угоди ще на рік, а спробує замінити гравця Усманом Дембеле, контракт якого також спливає наступного літа.
Цього сезону Анхель провів за ПСЖ 25 матчів, забив 3 голи та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює 34-річного півзахисника у 15 мільйонів євро.