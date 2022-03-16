Ді Марія не продовжить контракт із ПСЖ

Сторони не домовилися про нову угоду

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія покине клуб найближчого літа.

Про це повідомляє RMC Sport.

Сторони не ухвалили рішення про продовження угоди ще на рік, як прописано у контракті аргентинця.

Повідомляється, що ПСЖ не використовуватиме опцію продовження угоди ще на рік, а спробує замінити гравця Усманом Дембеле, контракт якого також спливає наступного літа.

Цього сезону Анхель провів за ПСЖ 25 матчів, забив 3 голи та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює 34-річного півзахисника у 15 мільйонів євро.