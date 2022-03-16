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Третьяков: Будемо всім клубом допомагати тим, хто цього потребує

Сьогодні 17:25 143 0
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Третьяков: Будемо всім клубом допомагати тим, хто цього потребує
#Максим Третьяков

Джерело - ТК Футбол.

Гравець Олександрії Максим Третьяков розповів, як футболісти клубу допомагають Україні у війні із російськими загарбниками.

"Ми з хлопцями поспілкувалися та вирішили зробити невеликий збір коштів для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Клуб також приєднався до цієї ініціативи, тому всі разом будемо старатися допомагати.

Для вболівальників скажу, що ми всі хочемо тішити вас футболом, тим, що вміємо краще за все. На жаль, зараз це неможливо. Тому хочу попросити, у кого є можливість, допомагайте Збройним силам України та людям", - сказав Третьяков.

Раніше тренер Олександрії розкритикував країни Заходу.

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