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Тренер Олександрії розкритикував країни Заходу

Сьогодні 11:13 159 0
Юрій Гура прокоментував російсько-українську війну
Тренер Олександрії розкритикував країни Заходу
#Гура, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Захід повинен активніше допомагати України в протистоянні з російським вторгненням.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Санкції санкціями, але нас же бомблять. Якби закрили небо, то це я розумію. Мені здається, що це найкраща санкція, яка має бути першочерговою. А потім вже з ними розбиратися. У нас гинуть мирні люди, а ті санкції, що вони вводять до одного місця.

Гвардіола правий через критику країн Заходу? Я вважаю, що так. Найперше, що потрібно було зробити – це закрити небо. Потрібно це все швидше робити, аби вберегти людей", – сказав Гура.

Раніше оборонець Олександрії перейшов у РФШ.

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