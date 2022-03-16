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Шахтар відпустить Антоніо у Фламенгу

Сьогодні 14:14 32 0
Маркос Антоніо може повернутись у Бразилію замість переходу в Ювентус
Шахтар відпустить Антоніо у Фламенгу
#Антоніо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фламенгу, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо близький до переходу у Фламенгу.

Про це повдіомляє ESPN.

Угода розрахована до кінця цього року, а Шахтар отримає 5 млн євро за 50% прав на гравця, якщо сторони погодять перехід. Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до Маркоса Антоніо.

У поточному сезоні Маркос Антоніо зіграв 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2025 року.

Раніше Маркос Антоніо заявляв про небажання повертатися до України, де рашистські війська розв'язали війну.

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