Маркос Антоніо може повернутись у Бразилію замість переходу в Ювентус

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо близький до переходу у Фламенгу.

Про це повдіомляє ESPN.

Угода розрахована до кінця цього року, а Шахтар отримає 5 млн євро за 50% прав на гравця, якщо сторони погодять перехід. Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до Маркоса Антоніо.

У поточному сезоні Маркос Антоніо зіграв 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2025 року.

Раніше Маркос Антоніо заявляв про небажання повертатися до України, де рашистські війська розв'язали війну.