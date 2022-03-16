Олександр Рябоконь прокоментував російське вторгнення в Україну

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь пригадав, як він та його підопічні дізнались про початок наступ росіян на територію України.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю sport.tvp.pl.

"Ми не вірили, що росія нападе. Ми планово готувалися до сезону. Ми вже придбали квитки на рейс до Запоріжжя ввечері 25 лютого, звідки мали їхати на поєдинок чемпіонату з СК Дніпро-1. Коли почалася війна, ми думали лише про те, як вибратися з Анталії і потрапити в Україну. Члени нашої команди весь час були на телефонах і спостерігали за ситуацією. Пам’ятаю, залишилися квитки до Будапешта, Бухареста чи Праги. Ми виїхали з Туреччини невеликими групами. Сьогодні команда роз’їхалась. Частина людей перебуває в Румунії, частина в Польщі, Чехії та Угорщині. Деякі повернулися в Україну і залишаються там досі. Я знаю, що власник Десни – Володимир Левін – зараз також в Україні. Як клуб, ми постійно були на зв’язку з УПЛ. Ми проводили зустрічі всередині команди, а також спілкувалися онлайн з особами, які ухвалюють рішення. Звичайно, найбільше занепокоєння викликали сім’ї, які залишилися в Україні. Лише 24 лютого було ухвалено рішення якнайшвидше виїхати з Туреччини і захистити своїх близьких", – поділився Рябоконь.

Нагадаємо, російські варвари розбомбили стадіон Десни в Чернігові.