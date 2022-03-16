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Рангнік пояснив виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:56 226 0
Ральф Рангнік прокоментував поразку Атлетіко
Рангнік пояснив виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік

Джерело - football.ua.

Керманич Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік пояснив виліт з Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Почали гру саме так, як і хотіли, енергійно. Із перших хвилин ми контролювали хід матчу, мали гарні нагоди в першому таймі. Але, на жаль, ми не змогли перетворити цю енергію на один або два голи ще в першому таймі, що було б дуже доречно.

Я все ще вірю, що незадовго до моменту контратаки був фол на Ентоні Еланзі, але суддя та лайнсмен цього не побачили.

Я не думаю, що ця гра колись тривала понад три хвилини поспіль — вона завжди переривалася тим, що хтось лежав на газоні. Думаю, були й цікаві суддівські рішення. У підсумку я б не сказав, що вони були вирішальними, але, принаймні, він занадто часто вівся на витівки гравців, які затягували час, і, зрештою, чотири хвилини додаткового часу були для мене просто незбагненим жартом", - відзначив Рангнік.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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