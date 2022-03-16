Гравці Рейнджерс пожертвують частину зарплати на підтримку України

У Шотландії збирають кошти на підтримку Україні

Гравці та керівництво Рейнджерс пожертвують мінімум 72 тис фунтів стерлінгів на підтримку України після вторгнення Росії.

Про це повідомляє bbc.com.

Пожертвування доповнять внесок в розмірі 15 тис фунтів стерлінгів, зроблений благодійним фондом клубу на початку цього місяця.

"Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають з дому та намагаються знайти безпечне місце. Ми сподіваємося, що пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо зіграти невелику роль у більших зусиллях щодо допомоги людям, які найбільше постраждали", - розповів головний тренер Рейнджерс Джованні ван Бронкхорст.

Минулого тижня благодійна організація Селтік також пообіцяла підтримку, пожертвувавши 10 тис фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям.

Тим часом Футбольна асоціація Шотландії використає товариську гру з Польщею у березні, щоб зібрати кошти для ЮНІСЕФ.