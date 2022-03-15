CAS відмовився призупинити бан від УЄФА для російських команд

Під час розгляду справи рішення УЄФА буде чинним

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні залишив чинним рішення про усунення російських команд від усіх турнірів під егідою УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Повідомляється, що голова Апеляційного арбітражного комітету відхилив прохання рфс про зупинення бану для російських команд на час розгляду в CAS. Сам розгляд справи продовжиться, про прискорену процедуру сторони домовитися не змогли.

Рішення про усунення російських команд від усіх турнірів під егідою ФІФА очікується наприкінці тижня.

Зазначимо, що санкції накладені на Росію через військову агресію в Україні. Раніше ФІФА виключила збірну росії із плей-оф відбору до ЧС-2022, а УЄФА виключив російські команди з єврокубків.