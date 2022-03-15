Раніше ексхавбек Олександрії два з половиною роки провів на росії

29-річний український півзахисник Артем Полярус став новачком польського клубу Брук-Бет Термаліца.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Футболістом польського клубу Полярус став на правах вільного агента, оскільки раніше висловив бажання розірвати контракт із російським ахматом.

За інформацією порталу Transfermarkt, контракт Поляруса з Брук-Бет Термаліцею розрахований до літа 2024 року.

На цей час Брук-Бет Термаліца є головним аутсайдером розіграшу польської Екстракласи.