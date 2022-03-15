Монзуль запросили судити матчі жіночої Серії А

Український арбітр Катерина Монзуль запрошена судити матчі чемпіонату Італії серед жінок.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Найближчими вихідними українка буде працювати на матчі Інтер - Сампдорія.

"Кілька днів тому я покинула Харків. Це було справді небезпечно та жахливо. Ми весь час ховалися у сховищах. Ви не можете уявити, що з нами трапилося", - розповіла Монзуль.

"Ми зробили це, щоб надіслати ще один важливий сигнал на користь миру і допомогти нашій колегі Монзуль продовжити свою професійну діяльність на високому рівні", - заявив президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна.