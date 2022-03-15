Шахов: Я не зміг бути присутнім при народженні доньки, бо якби потрапив в Україну, то вже б не виїхав

Півзахисник АЕК Євген Шахов не зміг бути присутнім при народженні доньки.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не зміг бути присутнім при народженні доньки, бо якби потрапив в Україну, то вже б не виїхав. Ми з дружиною живемо в Афінах, але хотіли, щоб дитина народилася в нашому місті Києві. Кілька тижнів тому Альона повернулася до батьків, ми підтримували зв’язок по телефону. Я продовжував тренуватись, але був готовий був полетіти в Україну, коли вона мала народжувати.

Альона плакала, вона сказала, що напала Росія. Для мене почався справжній жах. Вся моя родина була в небезпеці, я відчував себе безпорадним у цій ситуації.

Ми з Альоною вирішили зустрітися на румунському кордоні. Моїй дружині та доньці довелося провести в машині п’ять днів. Два, щоб покинути Україну, ще три, щоб дістатися до Афін.

Їх доглядав мій брат, який їхав з Києва до кордону. Дорога дуже довга, тому що тут десятки блокпостів, постійний рух і, головне, дуже страшно. У будь-який момент може впасти бомба, ви повинні бути обережними з обраним маршрутом.

Моєму батьку та брату довелося залишитися в місті. Мама не збирається залишати їх одних, я їм постійно телефоную, питаю чи все гаразд. Важко не бути поруч з ними, боятися гіршого і не мати можливості втрутитися.

Я часто чую фейкові новини та бачу фейкові зображення. Ми з дружиною щодня отримуємо достовірні новини та страшні відео від рідних. Два з половиною мільйони людей втекли, шукаючи притулку. Цих даних має бути достатньо, щоб пояснити страх мого народу. Україна потребує допомоги. Ми не воюємо, ми захищаємо нашу землю та нашу свободу", - сказав Шахов.