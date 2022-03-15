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Вірменський клуб орендував захисника Вереса

Сьогодні 18:40 174 0
24-річний захисник повернувся на батьківщину
Вірменський клуб орендував захисника Вереса
#Верес

Джерело - ФК Верес.

24-річний захисник Вереса Жирайр Маргарян продовжить кар'єру у вірменському Урарту.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Орендна угода футболіста розрахована до кінця цього сезону. Маргарян приєднався до Вересу у січні цього року та не провів жодного офіційного матчу за українську команду.

Раніше Верес віддав молдавського півзахисника Михайла Гечева в оренду до Сфинтулу Георге.

Нагадаємо, що ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів УПЛ і тепер вони можуть вільно шукати нові команди на період війни в Україні.

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