Динамо евакуює футболістів молодших вікових груп до Польщі

Гравці вже заселилися та продовжили тренувальний процес

Джерело - ФК Динамо.

Завдяки зусиллям керівництва школи Динамо та активній підтримці координатора з польського боку Алли Вігурської багато сімей футболістів клубу змогли розміститися на базі польських академій та продовжити навчання.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У місті Сосновець, на базі академії Заглембе зібралася команда U-12, яка складається з гравців 2010-го року народження, вже 12 футболістів та їхніх сімей заселилися і продовжили повноцінний тренувальний процес. З командою також перебуває їхній тренер, який зміг перетнути кордон, оскільки евакуював свою багатодітну сім'ю. Багато гравців цього віку з України також наразі вже шукають можливість приєднатися до своєї команди.

"Я хотів би висловити велику подяку всьому штату клубу Заглембе (Сосновець), співробітникам, які дали можливість нашим дітям продовжити повноцінне життя, і не лише футбольне. На даному етапі команда продовжує працювати у звичайному режимі, на початку квітня на нас вже чекають на турнірі у місті Лихень Старий. Батьки займаються облаштовуванням свого побуту, і в такий спосіб ми зможемо виконати всю заплановану програму до кінця навчального року, а саме до літа. До цього часу ми дуже сподіваємось, що ситуація у нас вдома нормалізується і ми повернемося додому!", - зауважив тренер "Динамо" U-12 Сергій Бондар.

Зазначається, що ще три гравці "Динамо" 2015 року народження також вже перебувають у Сосновці і тренуються з місцевою командою.