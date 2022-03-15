Бондар: Харків був, є та залишиться українським

Захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар звернувся до росіян, які знищують його рідне місто Харків.

"Мені дуже боляче дивитись на те, що зараз відбувається з моїм рідним містом Харковом. Що творять російські фашисти? Це просто жах. Вони знищують мирних людей, вбивають дітей, скидають бомби додому. І я особисто знаю, що це робить російська нація та російський народ.

Дуже боляче від того, що зараз твориться в моєму рідному місті. Це було гарне місто, яке прагнуло до Європи. Звичайно, дуже боляче, що зараз відбувається з ним. Я впевнений, що Харків був, є та залишиться українським. Слава Україні! Героям Слава!" - сказав Бондар.