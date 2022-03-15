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Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця

Сьогодні 14:45 185 0
Еріксена зможе зіграти за Данію вперше з Євро-2020
Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця
Фото - gettyimages
#Еріксен

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Данії Каспер Хюльманд викликав 23 футболістів на товариські матчі проти Нідерландів та Сербії.

Про це повідомляє ФФД.

До цього списку потрапив півзахисник Крістіан Еріксен. 30-річний футболіст отримав виклик до національної команди вперше після зупинки серця в матчі чемпіонату Європи-2020 проти Фінляндії 12 червня 2021 року.

Контрольна зустріч з Нідерландами відбудеться 26 березня в Амстердамі, спаринг з Сербією – 29-го в Копенгагені. До цих матчів команда буде готуватися в іспанській Марбельї.

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