Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця

Еріксена зможе зіграти за Данію вперше з Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Данії Каспер Хюльманд викликав 23 футболістів на товариські матчі проти Нідерландів та Сербії.

Про це повідомляє ФФД.

До цього списку потрапив півзахисник Крістіан Еріксен. 30-річний футболіст отримав виклик до національної команди вперше після зупинки серця в матчі чемпіонату Європи-2020 проти Фінляндії 12 червня 2021 року.

Контрольна зустріч з Нідерландами відбудеться 26 березня в Амстердамі, спаринг з Сербією – 29-го в Копенгагені. До цих матчів команда буде готуватися в іспанській Марбельї.