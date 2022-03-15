Павелко: Будинок футболу перетворили на військовий шпиталь

Будинок футболу перетворився на центр гуманітарної допомоги та військовий шпиталь.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я думаю, що нікому не секрет, що у нас добрі взаємини з військовим шпиталем. І коли почалися бойові дії, ми надали Будинок футболу під потреби гуманітарних питань, медицини та, звичайно ж, військового шпиталю.

Ми знаємо, що сьогодні потрібно надати все, що потрібно для перемоги, і ми віддали Будинок футболу під такі потреби. Вони сьогодні працюють і сьогодні йдуть вантажі з медичними препаратами, з можливістю наших гуманітарних партнерів, які нам допомагають. Будинок футболу сьогодні знаходиться на передовій: допомагає нашим військовим, нашим київським лікарням, щоб у такий час бути максимально ефективними для перемоги нашої країни", - сказав Павелко.