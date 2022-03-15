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Торонто Михайлюка переміг Лейкерс, Сан-Антоніо поступився Міннесоті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:15 99 0
Результати матчів НБА
Торонто Михайлюка переміг Лейкерс, Сан-Антоніо поступився Міннесоті. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА -  Регулярний чемпіонат

15 березня

Клівленд – Кліпперс 120:111 OT (33:27, 23:30, 31:24, 19:25, 14:5)

Атланта – Портленд 122:113 (29:34, 29:33, 31:17, 33:29)

Оклахома – Шарлотт 116:134 (41:29, 23:36, 27:37, 25:32)

Філадельфія – Денвер 110:114 (37:22, 21:31, 30:28, 22:33)

Сан-Антоніо – Міннесота 139:149 (32:40, 41:35, 33:46, 33:28)

Голден Стейт - Вашингтон 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28)

Сакраменто – Чикаго 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)

Юта – Мілвокі 111:117 (39:37, 20:31, 34:21, 18:28)

Лейкерс - Торонто 103:114 (12:33, 28:25, 31:33, 32:23)

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