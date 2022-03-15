Торонто Михайлюка переміг Лейкерс, Сан-Антоніо поступився Міннесоті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня
Клівленд – Кліпперс 120:111 OT (33:27, 23:30, 31:24, 19:25, 14:5)
Атланта – Портленд 122:113 (29:34, 29:33, 31:17, 33:29)
Оклахома – Шарлотт 116:134 (41:29, 23:36, 27:37, 25:32)
Філадельфія – Денвер 110:114 (37:22, 21:31, 30:28, 22:33)
Сан-Антоніо – Міннесота 139:149 (32:40, 41:35, 33:46, 33:28)
Голден Стейт - Вашингтон 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28)
Сакраменто – Чикаго 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)
Юта – Мілвокі 111:117 (39:37, 20:31, 34:21, 18:28)
Лейкерс - Торонто 103:114 (12:33, 28:25, 31:33, 32:23)