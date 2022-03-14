Зінченко: росія перейшла всі межі, адже вбиває мирних жителів

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко розкритикував тих російських футболістів, які не стали жодним чином коментувати те, що відбувається в Україні.

"росія перейшла всі кордони, вона справді є агресором, яка вбиває мирних жителів і ніхто у світі не може прийняти цю позицію, тому їх карають усіма можливими санкціями. Ми намагалися достукатися, щоб вони отримали ці санкції, бо ми не мали бажання їх позбавити улюбленої справи, у нас просто є одне ціле бажання, єдине - зупинити цю війну та кровопролиття.

Ми стукали в різні двері, щоб їх карали і вони не сиділи вдома, не мовчали в себе. Маючи таку велику аудиторію, такий великий вплив на людей, ніхто навіть не сказав своєї точки зору, не висловився повністю і не привернув увагу до того, що це потрібно зупинити. Ось, що нас дійсно розлютило, тому ми всіма можливими шляхами стукали у всілякі двері", - зазначив Зінченко.