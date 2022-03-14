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Леоненко: Якщо й загину, то зі своїми відомими котами

Сьогодні 16:25 215 0
Відомий у минулому футболіст - про життя під час війни з росією
Леоненко: Якщо й загину, то зі своїми відомими котами
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко розповів, чим займається під час російського вторгнення.

"У мене половина будинку для людей похилого віку, тому я ні в метро, ​​ні в підвали не ходжу. Залишаюся вдома, думаю, воно не врятує, якщо бомбитимуть. Я маю дозвіл на гумовий пістолет, але це більше від мародерів. Навіщо це мені потрібно, я ж мирний хлопець. Мені краще у футбол пограти, і навчити когось.

Якби мені було страшно, бігав би до метро чи бомбосховища. У мене навіть дружина нікуди не йде. Якщо й загину, то зі своїми знаменитими котами. Я взагалі не хвилююся - якщо воно дано, то нікуди не вкриєшся.

Чи виб'ємо ми росіян? Звідки я знаю, я не фахівець. Нехай політики розбираються.

Не розумію, що у теробороні роблять спортсмени, якщо чесно. Якщо стріляти не вмієш, що робити, тільки заважати? Я думаю, цим мають займатись професіонали", - заявив Леоненко.

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