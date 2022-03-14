АПЛ не буде реєструвати гравців з УПЛ

Гравці УПЛ не зможуть виступати в АПЛ до кінця цього сезон

Лестер і Саутгемптон вирішили не братися за складний трансфер вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомив журналіст Алекс Крук.

ФІФА дозволила гравцям з українських чемпіонатів призупиняти контракти і шукати собі тимчасові нові команди. Втім, АПЛ не збирається реєструвати таких новачків до кінця сезону 2021/22.

Наразі існує купа юридичних та логістичних труднощів, через які британські клуби схильні відкласти потенційні трансфери з України до літа, коли відкриється "нормальне" вікно.

Нагадаємо, Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу.