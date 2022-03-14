Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 15:23 24736
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму
Сьогодні 12:43 11552
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 12:27 4948
Меркушина взяла до рук автомат і готова боронити Україну від російської нечисті
Вчора 19:18 733
Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Асто Вілли та розплакався
Вчора 18:02 3548
Ліверпуль не зміг підписати вінгера Шахтаря через заборону АПЛ
Вчора 17:30 569
Україна оновила свій рекорд за кількістю золотих медалях Паралімпіади
Вчора 15:16 508
Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів
Вчора 12:11 654
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Вчора 09:26 96284 5
Колишній хавбек збірної України потрапив у ДТП
Вчора 09:24 1101
Прямі трансляції

АПЛ не буде реєструвати гравців з УПЛ

Сьогодні 08:39 318 0
Гравці УПЛ не зможуть виступати в АПЛ до кінця цього сезон
АПЛ не буде реєструвати гравців з УПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

Лестер і Саутгемптон вирішили не братися за складний трансфер вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомив журналіст Алекс Крук.

ФІФА дозволила гравцям з українських чемпіонатів призупиняти контракти і шукати собі тимчасові нові команди. Втім, АПЛ не збирається реєструвати таких новачків до кінця сезону 2021/22.

Наразі існує купа юридичних та логістичних труднощів, через які британські клуби схильні відкласти потенційні трансфери з України до літа, коли відкриється "нормальне" вікно.

Нагадаємо, Вест Гем з голом Ярмоленка обіграв Астон Віллу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 4948
Фанати ординського Зеніта підтримали Тимощука Фанати ординського Зеніта підтримали Тимощука 1611
Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 7132
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 24736
Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Асто Вілли та розплакався Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Асто Вілли та розплакався 3548
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 11552
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3838
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 29118
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11876
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 12341
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24195
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10505