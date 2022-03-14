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Шевченко: Ми боремося і будемо боротися за нашу свободу

Сьогодні 11:45 122 0
Андрій Шевченко розповів про вторгнення російських військ на територію України.
Шевченко: Ми боремося і будемо боротися за нашу свободу
#Андрій Шевченко

Джерело - sport24.ua.

Україна не буде здаватися у війні з московією, оскільки бореться за свою свободу.

Про це розповів екстренер національної збірної Андрій Шевченко в інтерв'ю Corriere della Sera.

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"Поки що з моїми рідними все добре. Я розмовляю з ними кілька разів на день. Моя мама Любов і моя сестра Олена вдома, в 25 хвилин від центру Києва. Тепер до них приєдналися й інші родичі, в тому числі моя тітка Ліда, яка чотири дні провела в підвалі.

Це їхня батьківщина, їхня земля, їхній дім. Я й сам хотів би приєднатися до них. Я багато разів думав про це. Але це неможливо. Одразу все закрили. Першими бомбили аеропорти. Тому я вирішив захищати свою країну як можу. Говорити, хто ми, як ми страждаємо. Допомагати постраждалим та біженцям. Реакція в Італії була правильною.

Ми хочемо миру. Але здатися прямо зараз означатиме втрату свободи. Ми боремося і будемо боротися за нашу свободу і свої права. Ми хочемо наблизитися до Європи. Ми ні на кого не нападали, ми лише захищаємося.

Наш президент Володимир Зеленський діє дуже сміливо, він об'єднав українців довкола себе", – розповів Шевченко.

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