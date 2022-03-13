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Пятов: Найстрашніше – діти гинуть, наші діти!

Вчора 22:43 147 0
Андрій Пятов прокоментував вторгнення росії
Пятов: Найстрашніше – діти гинуть, наші діти!
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Андрій Пятов

Джерело - shakhtar.com.

Московія вчиняє геноцид щодо українців.

Про це розповів голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

"Таке відчуття, що це триває вже вічність. Страшна війна, це справжній фашизм – навіть не знаю, як пояснити словами. Одній людині щось наверзлося, і він вирішив напасти на мирну, вільну країну. Це найжахливіше. Як і всі українці, ми сподіваємось, що це чимшвидше закінчиться.

Як дізнався про початок війни? 24 лютого я прокинувся о 5 ранку від звуку, схожого на винищувач, що пролітає, а дружина прокинулась буквально за кілька хвилин від звуку вибуху. Вона не повірила й сиділа в шоці, а я одразу ж відкрив телефон, прочитав новини, і побачив, що почалася війна. Далі пролунав ще один вибух, і ми зрозуміли, що треба діяти: збирати дітей, спускатися в паркінг, кудись у сховище, в підвал.

Дуже уважно стежу за всім, що відбувається. Також разом допомагаємо всім. Й інформаційно також: ми повинні донести світу, що це – російська агресія, чому є багато фактів. Ми все бачимо на власні очі, все знімаємо, фіксуємо, а не те, що російська пропаганда, де просто на словах усе, де не наводять жодних фактів. Це взагалі абсурд. Підтримую, звісно ж, контакти з партнерами, команда має групи: допомагаємо з виїздами та переїздом, намагаємося, хто чого потребує, допомогти, порадити або щось іще.

Як зараз минають дні? Щодня – мов "день бабака". Адже нічого не змінюється, бомбардування тривають, світ це все бачить, і діти це все бачать. Найстрашніше – діти гинуть, наші діти! Важливо, що ми всьому світові показуємо, що це справді просто геноцид", – поділився Пятов.

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