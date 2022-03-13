Ботафого чекає дозволу від ФІФА для підписання Вітіньйо

Клуб вже контактував із представниками гравця

Бразильський Ботафого зацікавлений у підписанні вінгера київського Динамо Вітіньйо.

Про це повідомляє Lance.com.br.

Клуб зараз чекає на офіційний дозвіл ФІФА для того, щоб підписати форварда.

Клуб вже контактував із представниками гравця, позначивши свій інтерес. Також Вітіньйо хоче підписати його попередній клуб - Атлетіко Паранаенсе, проте сторони не можуть досягти домовленості щодо зарплати гравця.

Вітіньо перейшов у київське Динамо минулого літа за шість мільйонів євро. У цьому сезоні УПЛ він зіграв у 8 матчах і забив 3 голи.