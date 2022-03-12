Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 19:31 23942
Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії
Сьогодні 16:43 566
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють
Сьогодні 14:24 2167
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс
Сьогодні 12:02 370
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 291
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:24 722 1
Кононова виграла золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:08 440
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:03 84000 5
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:50 16152 1
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Вчора 19:19 837
Прямі трансляції

УЄФА виділив 1 млн євро допомоги українським дітям

Сьогодні 20:29 134 0
УЄФА допоможе українським дітям
УЄФА виділив 1 млн євро допомоги українським дітям
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА,

Джерело - uaf.ua.

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Члени опікунської ради Дитячого фонду УЄФА ухвалили рішення про виділення коштів на допомогу дітям, які саме зараз перебувають в Україні, та дітям-біженцям у сусідніх країнах. Частину цих коштів буде використано для забезпечення дитячих лікарень України ліками та витратними матеріалами.

Крім того, Дитячий фонд УЄФА виділив 100 тисяч євро для надання невідкладної допомоги українським дітям та біженцям у Молдові.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Важливо: Росія веде війну проти України

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 84000 5
Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5842
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23942
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють 2167
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 16152 1
Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону 2240
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 171984 6
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24169
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23811
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67584 5
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14238 12
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11865