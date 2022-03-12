УЄФА виділив 1 млн євро допомоги українським дітям

УЄФА допоможе українським дітям

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Члени опікунської ради Дитячого фонду УЄФА ухвалили рішення про виділення коштів на допомогу дітям, які саме зараз перебувають в Україні, та дітям-біженцям у сусідніх країнах. Частину цих коштів буде використано для забезпечення дитячих лікарень України ліками та витратними матеріалами.

Крім того, Дитячий фонд УЄФА виділив 100 тисяч євро для надання невідкладної допомоги українським дітям та біженцям у Молдові.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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