Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють

Колишній гравець київського Динамо Олег Саленко висловився про вторгнення російських військ в Україну.

"Нормально все. Мучимося, але допомагаємо, дзвонимо всім своїм. Хтось ходить містом, як Саня Алієв та Володя Безсонов, хтось так. Я від початку тут. Взагалі сталося так, що синові треба було знімати пластину з ноги. Тепер потроху почав ходити.

Давав інтерв'ю іспанському та англійському телебаченню. Треба закінчувати це все безладдя. Так, казав, що я радянська людина, але радянської нічого не лишилося. Розділили все, що можна було поділити. Раніше армія була одна. І там уже…

Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють. Вони вважають, що це нормально. Це найжахливіше. Навіть моя колишня дружина так рахує. Що все вірно. Щось говорив, але вже не витримав і надіслав її. Кажу: Ти хоч подивися - вже дітей убивають просто так. Але поки що не доходить", - сказав Саленко.