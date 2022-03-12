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Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють

Сьогодні 14:24 277 0
Ексгравець Динамо - про війну Росії проти України
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють
#Олег Саленко

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець київського Динамо Олег Саленко висловився про вторгнення російських військ в Україну.

"Нормально все. Мучимося, але допомагаємо, дзвонимо всім своїм. Хтось ходить містом, як Саня Алієв та Володя Безсонов, хтось так. Я від початку тут. Взагалі сталося так, що синові треба було знімати пластину з ноги. Тепер потроху почав ходити.

Давав інтерв'ю іспанському та англійському телебаченню. Треба закінчувати це все безладдя. Так, казав, що я радянська людина, але радянської нічого не лишилося. Розділили все, що можна було поділити. Раніше армія була одна. І там уже…

Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють. Вони вважають, що це нормально. Це найжахливіше. Навіть моя колишня дружина так рахує. Що все вірно. Щось говорив, але вже не витримав і надіслав її. Кажу: Ти хоч подивися - вже дітей убивають просто так. Але поки що не доходить", - сказав Саленко.

Саленко виступав за київське Динамо у період 1989-92 років. Ексгравець киян отримав Золоту бутсу чемпіонату світу-1994.

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