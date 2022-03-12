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Леонардо може залишити посаду спортивного директора ПСЖ

Сьогодні 13:39 200 0
Керівництво не влаштовує гра деяких футболістів, яких він купляв
Леонардо може залишити посаду спортивного директора ПСЖ
#ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо, швидше за все, наприкінці сезону залишить свою посаду.

Про це повідомляє AS.

Нассер Аль-Хелайфі не подобається гра деяких гравців і питання з продовженням Мбаппе контракту.

Контракт француза спливає влітку, і все йде до того, що він безкоштовно перейде в Реал.

Париж витратив нечувані гроші минулого літа, але вилетів уже в 1/8 Ліги чемпіонів від "Реала" (2:3 за сумою двох зустрічей).

Також головна зірка - Ліонель Мессі забив лише двічі у Лізі 1 і явно не прижився у команді.

Нагадаємо, що влітку клуб може також залишити і Маурісіо Почеттіно. Керівництво не влаштовують результати, а сам тренер не дуже радий рішенням менеджменту.

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