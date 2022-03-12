Леонардо може залишити посаду спортивного директора ПСЖ

Керівництво не влаштовує гра деяких футболістів, яких він купляв

Спортивний директор ПСЖ Леонардо, швидше за все, наприкінці сезону залишить свою посаду.

Про це повідомляє AS.

Нассер Аль-Хелайфі не подобається гра деяких гравців і питання з продовженням Мбаппе контракту.

Контракт француза спливає влітку, і все йде до того, що він безкоштовно перейде в Реал.

Париж витратив нечувані гроші минулого літа, але вилетів уже в 1/8 Ліги чемпіонів від "Реала" (2:3 за сумою двох зустрічей).

Також головна зірка - Ліонель Мессі забив лише двічі у Лізі 1 і явно не прижився у команді.

Нагадаємо, що влітку клуб може також залишити і Маурісіо Почеттіно. Керівництво не влаштовують результати, а сам тренер не дуже радий рішенням менеджменту.