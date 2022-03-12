Шредер продовжує мати тісні зв'язки із хуйлом

Почесний член Німецького футбольного союзу, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втратив цей статус через його зв'язки з президентом Росії володимиром хуйлом путіним.

З такою саме ініціативою виступила дортмундська Боруссія. Федерація футболу Німеччини (DFB) у п'ятницю відкликала почесне членство колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера через його зв'язки з путіним та великими російськими групами.

"Напад росії на Україну суперечить міжнародному праву і, отже, несумісний із нашими цінностями", ¬ заявив виконуючий обов'язки президента DFB Райнер Кох німецькому інформаційному агентству SID.

У середу дортмундська Боруссія з тих самих причин позбавила ексканцлера титулу почесного члена клубу.

77-річний Шредер є головою ради директорів Роснафти, провідної російської нафтової групи, та комітету акціонерів Північного потоку-2, російсько-німецького газопроводу. Очікується, що у червні він має увійти до складу наглядової ради російського газпрому.