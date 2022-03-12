Зеленський: Викрадення мера Мелітополя - військовий злочин

Джерело - Чемпіон.
Опубліковано чергове звернення Президента України Володимира Зеленського.
Основні тези:
- росіяни не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували. Ми не одні в цій битві – українці мають щирих друзів, добрих партнерів.
- У Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Захоплення мера Мелітополя — це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади й не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів "ІДІЛ". Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя та гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави.
- російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але, попри це, вдалося врятувати 7144 людини. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж.
- Маріуполь досі заблокований ворогом. російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати людей. Завтра все одно ми спробуємо ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста.
- Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч. Кількість поранених окупантів — у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них.
- Провів переговори з президентом США Джо Байденом. Обговорили, як іще ми можемо тиснути на росію, щоб припинити цю війну та встановити мир — рф буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки".
- З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада росії поставила свою країну за межою глобального світу, почавши війну проти нас, почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. І саморуйнація. Кожен громадянин росії відчує, що відсутність миру — це загроза йому особисто.