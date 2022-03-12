Журналіст: Росіяни страждають? Хіба що в черзі до Макдональдсу

Російські футбольні люди не готові виходити з журналістом Олександром Денисовим в ефір та давати коментарі щодо війни Росії проти України.

Про це заявив журналіст.

"Вони кажуть, що вони страждають: внутрішньо, десь сидячи в туалеті, можливо, або ще десь, або стоячи в черзі останніми днями, щоб потрапити до МакДональдзу. Вони всі страждають.

Я вже з другим футбольним блогером з Росії поговорив: "Ну що, говоритимеш на камеру на Ютуб?". Відповідь: "Ну поки не ясно, що з законом...

Все, для мене ці люди закінчуються на цьому", - сказав Денисов.