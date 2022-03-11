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Чеферін: Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом

Сьогодні 19:27 63 0
Александер Чеферін прокоментував російську-українську війну
Чеферін: Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом
Фото - gettyimages
#ATP, #УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - sport.ua.

УЄФА правильно зробила, що розірвала вигідний контракт з Газпромом через війну Росії в Україні.

Про це розповів президент організації Александер Чеферін.

"Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкувався з Андрієм Павелком.

І я попередив Росію наперед, що так буде. Ми забрали у Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції.

Крім того, пожертвували гроші українським дітям та біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", – сказав Чеферін.

Нагадаємо, збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022.

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