Джерело - sport.ua.
УЄФА правильно зробила, що розірвала вигідний контракт з Газпромом через війну Росії в Україні.
Про це розповів президент організації Александер Чеферін.
"Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкувався з Андрієм Павелком.
І я попередив Росію наперед, що так буде. Ми забрали у Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції.
Крім того, пожертвували гроші українським дітям та біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", – сказав Чеферін.
Нагадаємо, збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022.