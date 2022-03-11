УЄФА правильно зробила, що розірвала вигідний контракт з Газпромом через війну Росії в Україні.

Про це розповів президент організації Александер Чеферін.

"Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкувався з Андрієм Павелком.

І я попередив Росію наперед, що так буде. Ми забрали у Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції.

Крім того, пожертвували гроші українським дітям та біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", – сказав Чеферін.