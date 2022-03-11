Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 08:34 23088
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Сьогодні 19:19 86
Казік виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:36 534
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:28 72163 4
Шишкова завоювала третю золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:22 489
Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України
Сьогодні 09:09 639
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:55 266
Радь став срібним призером Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 262
Ляшенко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 414
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 06:10 13745
Прямі трансляції

Гасперіні: Маліновський переживає через війну в Україні

Сьогодні 19:12 114 0
Гасперіні прокоментував російсько-українську війну
Гасперіні: Маліновський переживає через війну в Україні
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив моральний стан Руслана Малиновського під час війни в Україні.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Маліновський та його родина переживають. Це стосується того, що він робить і чим живе. Треба сказати, що команда в цьому також неординарна, це важка річ. Ми проводимо багато часу усією командою, спостерігаючи за новинами.

Актуально: Маліновський: Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо!

Забиті голи, можливо, викликають у нього посмішку. Руслан ніколи не відключається, ми завжди бачимо його з телефоном. Він отримує новини, працює, щоб допомогти всіма способами.

У нього там родичі та друзі. Це приголомшило нас, можливо, навіть більше, ніж COVID. Це сильно вдарило по Бергамо", - відзначив Гасперіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23088
Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух 1884
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 72163 4
Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля 2274
Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ 2348 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 13745
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29014
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19220
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13113
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 218717 5
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4041
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7441