Гасперіні: Маліновський переживає через війну в Україні

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив моральний стан Руслана Малиновського під час війни в Україні.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Маліновський та його родина переживають. Це стосується того, що він робить і чим живе. Треба сказати, що команда в цьому також неординарна, це важка річ. Ми проводимо багато часу усією командою, спостерігаючи за новинами.

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Забиті голи, можливо, викликають у нього посмішку. Руслан ніколи не відключається, ми завжди бачимо його з телефоном. Він отримує новини, працює, щоб допомогти всіма способами.

У нього там родичі та друзі. Це приголомшило нас, можливо, навіть більше, ніж COVID. Це сильно вдарило по Бергамо", - відзначив Гасперіні.