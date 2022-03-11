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Клопп підтримав санкції проти Абрамовича

Сьогодні 17:12 74 0
Юрген Клопп прокоментував покарання для Романа Абрамовича
Клопп підтримав санкції проти Абрамовича
Фото - gettyimages
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Уряд Великої Британії справедливо покарав президента Челсі Романа Абрамовича.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп у коментарі Metro.

"Томас Тухель і я знаємо один одного, але ми не надто близькі, щоб спілкуватись поза іграми чи в інші моменти. Він, гравці і усі працівники Челсі не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них.

Лише одна людина справді винна – це Володимир Путін. Я не знаю про роль Романа Абрамовича у цьому, але з роками можна було зрозуміти, що він досить близький з президентом РФ.

Я гадаю, що те, що зробило правління Великої Британії, було правильним. Але щоб бути на 100% чесним, це не круто для людей в Челсі та уболівальників. Я це розумію, але дії уряду були логічними", – розповів Клопп.

Нагадаємо, Челсі не зможе купувати гравців.

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