Клопп підтримав санкції проти Абрамовича

Уряд Великої Британії справедливо покарав президента Челсі Романа Абрамовича.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп у коментарі Metro.

"Томас Тухель і я знаємо один одного, але ми не надто близькі, щоб спілкуватись поза іграми чи в інші моменти. Він, гравці і усі працівники Челсі не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них.

Лише одна людина справді винна – це Володимир Путін. Я не знаю про роль Романа Абрамовича у цьому, але з роками можна було зрозуміти, що він досить близький з президентом РФ.

Я гадаю, що те, що зробило правління Великої Британії, було правильним. Але щоб бути на 100% чесним, це не круто для людей в Челсі та уболівальників. Я це розумію, але дії уряду були логічними", – розповів Клопп.