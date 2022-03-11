Ващук з сім'єю вибрався з Гостомеля

Футболіст опинився в епіцентрі бойових дій

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук разом зі своєю сім'єю зміг вибратися з Гостомеля.

Про це розповів сам футболіст.

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З початку війни Ващук разом із дітьми опинився у Гостомелі, де весь цей час точаться активні бойові дії.

"Друзі! Вчора з дітьми виїхали гуманітарним коридором із Гостомеля. Все гаразд, приходимо до тями. Спасибі всім, хто підтримував. Все буде добре. Миру нам усім", – написав Ващук.