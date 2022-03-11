Ващук з сім'єю вибрався з Гостомеля

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук разом зі своєю сім'єю зміг вибратися з Гостомеля.
Про це розповів сам футболіст.
Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
З початку війни Ващук разом із дітьми опинився у Гостомелі, де весь цей час точаться активні бойові дії.
"Друзі! Вчора з дітьми виїхали гуманітарним коридором із Гостомеля. Все гаразд, приходимо до тями. Спасибі всім, хто підтримував. Все буде добре. Миру нам усім", – написав Ващук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram