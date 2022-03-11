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Британський журналіст: Досі не можемо усвідомити, що українці переживають

Сьогодні 15:10 191 0
Демпсі передав слова підтримки
Британський журналіст: Досі не можемо усвідомити, що українці переживають

Джерело - ТК Футбол.

Українці вражають та надихають світ. Наша завзятість у протистоянні ворогові викликає гордість і захват в іноземців. І це попри шок і розуміння, що у 21 столітті такі звірства взагалі можливі. Футбол, Формула-1, бокс – усі спортивні спільноти з нами та за нас.

Про це заявив провідний британський журналіст Пол Демпсі.

"Ми досі не можемо збагнути, що ви, українці, зазнали такого жорстокого вторгнення. Та кожного дня ми захоплюємось вами все більше і більше, ви надихаєте світ. Ми з вами й ви виграєте. Команди, футболісти й фани вітають вас на всіх стадіонах.

Минулого тижня на Вемблі відбулась пресконференція Тайсона Ф'юрі, посеред якої ми висловили слова підтримки Віталію і Володимиру Кличкам, Василю Ломаченку та Олександру Усику, як спортсменам, які готові до будь-чого, аби захищати свою країну, захищати права свого народу від посягань російської армії. Українці, ми з вами", - сказав Демпсі.

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