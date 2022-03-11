Президент Дніпра-1 та командир однойменного батальйону Юрій Береза очікує на український сюрприз для агресорів з Росії.

Про це заявив функціонер.

"Рашисти вдарили двома ракетами по злітній смузі в Лозуватці, нашої області (Дніпропетровської - прим.). Не можуть перемогти, бо вони не чоловіки і не люди. Тож намагаються перед походом на реальні переговори нанести нам максимум фінансових збитків.

Нічого-нічого, у нас є ще два козирі, про які ці тварини не здогадуються. І козирі ці гірші за ядерний вибух.

Пишіть у коментарях, що це. Хто вгадає, отримає приз від мене - одну з залишених квартир в Севастополі", - зазначив Береза.