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Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух

Сьогодні 13:10 287 0
Президент Дніпра-1 обіцяє сюрприз окупантам
Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух
#Юрій Береза

Джерело - Чемпіон.

Президент Дніпра-1 та командир однойменного батальйону Юрій Береза очікує на український сюрприз для агресорів з Росії.

Про це заявив функціонер.

"Рашисти вдарили двома ракетами по злітній смузі в Лозуватці, нашої області (Дніпропетровської - прим.). Не можуть перемогти, бо вони не чоловіки і не люди. Тож намагаються перед походом на реальні переговори нанести нам максимум фінансових збитків.

Нічого-нічого, у нас є ще два козирі, про які ці тварини не здогадуються. І козирі ці гірші за ядерний вибух.

Пишіть у коментарях, що це. Хто вгадає, отримає приз від мене - одну з залишених квартир в Севастополі", - зазначив Береза.

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