Астон Вілла розгромила Лідс, Челсі обіграло Норвіч. Результати матчів АПЛ

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#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перенесенні матчі АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 березня, 19 тур

Вулвергемптон - Вотфорд 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Хіменес, 2:0 - 18 Кучо (автогол), 3:0 - 21 Поденсе, 4:0 - 85 Невіш

30 тур

Норвіч - Челсі 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Чалоба, 0:2 - 14 Маунт, 1:2 - 69 Пуккі (пен), 1:3 - 90 Гаверц

21 тур

Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Армстронг, 1:1 - 32 Вуд, 1:2 - 52 Гимарайнш

Лідс - Астон Вілла 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Коутіньйо, 0:2 - 66 Кеш, 0:3 - 73 Чамберс

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