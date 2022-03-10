Астон Вілла розгромила Лідс, Челсі обіграло Норвіч. Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перенесенні матчі АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 березня, 19 тур
Вулвергемптон - Вотфорд 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Хіменес, 2:0 - 18 Кучо (автогол), 3:0 - 21 Поденсе, 4:0 - 85 Невіш
30 тур
Норвіч - Челсі 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Чалоба, 0:2 - 14 Маунт, 1:2 - 69 Пуккі (пен), 1:3 - 90 Гаверц
21 тур
Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Армстронг, 1:1 - 32 Вуд, 1:2 - 52 Гимарайнш
Лідс - Астон Вілла 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Коутіньйо, 0:2 - 66 Кеш, 0:3 - 73 Чамберс