Славія з Таловєровим розгромила ЛАСК, результативна нічия ПСВ та Копенгагена. Результати 1/8 фіналу Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференції.
Український оборонець Славії Максим Таловєров зіграв повний матч з ЛАСКом.
Вітесс - Рома 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Олівейра
ПАОК - Гент 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Куртич
Партизан - Феєнорд 2:5 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Натхо, 1:1 - 20 Торнстра, 2:1 - 46 Йовіч, 2:2 - 52 Дессер, 2:3 - 64 Геертрейда, 2:4 - 71 Сіністерра, 2:5 - 77 Торнстра
Славія Прага - ЛАСК 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Сор, 2:0 - 29 Сор, 2:1 - 67 Балич, 3:1 - 83 Олаїнка, 4:1 - 85 Траоре
Буде/Глімт - АЗ Алкмар 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Пеллегріно, 1:1 - 73 Абухаль, 2:1 - 90+1 Солбакен
Лестер - Ренн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Олбрайтон, 2:0 - 90+3 Іхеаначо
Марсель - Базель 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Мілік, 2:0 - 68 Мілік, 2:1 - 79 Еспозіто
ПСВ - Копенгаген 4:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 6 Йоганнессон, 1:1 - 21 Гакпо, 1:2 - 23 Б’єль, 1:3 - 43 Ларагер, 2:3 - 50 Доан, 3:3 - 70 Гакпо, 3:4 - 78 Б’єль, 4:4 - 85 Захаві