Аталанта з голом Маліновського обіграла Баєр, Вест Гем Ярмоленка поступився Севільї. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Андрій Ярмоленко був поза заявкою Вест Гема на матч з Севільєю. Водночас український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський у матчі з Баєром забив гол та віддав дві результативні передачі.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 10 березня

РБ Лейпциг - Спартак Москва - технічна перемога Лейпцига

Севілья - Вест Гем 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Ель-Хаддаді

Аталанта - Баєр Леверкузен 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Арангіс, 1:1 - 23 Маліновський, 2:1 - 25 Муріель, 3:1 - 49 Муріель, 3:2 - 63 Діабі

Барселона - Галатасарай 0:0

Брага - Монако 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Руїс, 2:0 - 89 Олівейра

Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Таверньє, 2:0 - 15 Морелос, 3:0 - 51 Балогун