Аталанта з голом Маліновського обіграла Баєр, Вест Гем Ярмоленка поступився Севільї. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Андрій Ярмоленко був поза заявкою Вест Гема на матч з Севільєю. Водночас український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський у матчі з Баєром забив гол та віддав дві результативні передачі.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 10 березня
РБ Лейпциг - Спартак Москва - технічна перемога Лейпцига
Севілья - Вест Гем 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Ель-Хаддаді
Аталанта - Баєр Леверкузен 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Арангіс, 1:1 - 23 Маліновський, 2:1 - 25 Муріель, 3:1 - 49 Муріель, 3:2 - 63 Діабі
Барселона - Галатасарай 0:0
Брага - Монако 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Руїс, 2:0 - 89 Олівейра
Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Таверньє, 2:0 - 15 Морелос, 3:0 - 51 Балогун