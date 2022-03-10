Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Гравцем цікавиться Реал та ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Французький півзахисник Поль Погба може піти з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дармеша Шета.

Англійський клуб з літа не робив хавбеку нових пропозицій щодо підписання нової угоди. Офіційно француз не відхилив той проєкт угоди, та його оточення тоді оцінило цей варіант як "первісний етап переговорів".

Проте нових пропозицій від Манчестер Юнайтед не було.

ПСЖ та Реал, як і раніше, спілкуються з представниками Погба. При цьому не виключається, що Поль залишиться в МЮ.

Нагадаємо, Лінгард покине Манчестер Юнайтед влітку.