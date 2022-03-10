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Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Вчора 23:11 148 0
Гравцем цікавиться Реал та ПСЖ
Погба може покинути Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Французький півзахисник Поль Погба може піти з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дармеша Шета.

Англійський клуб з літа не робив хавбеку нових пропозицій щодо підписання нової угоди. Офіційно француз не відхилив той проєкт угоди, та його оточення тоді оцінило цей варіант як "первісний етап переговорів".

Проте нових пропозицій від Манчестер Юнайтед не було.

ПСЖ та Реал, як і раніше, спілкуються з представниками Погба. При цьому не виключається, що Поль залишиться в МЮ.

Нагадаємо, Лінгард покине Манчестер Юнайтед влітку.

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