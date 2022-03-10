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Пластун провів екскурсію для біженців у тренувальному центрі Лудогорця

Сьогодні 12:55 187 0
Пластун провів екскурсію для біженців у тренувальному центрі Лудогорця
#Лудогорець, #Ігор Пластун

Джерело - Чемпіон.

Діти з України відвідали базу Лудогорець та зустрілися із захисником Ігорем Пластуном перед тренуванням у середу вранці. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Майже 20 хлопчиків і дівчаток разом із матерями та бабусями отримали прихисток в Разграді, рятуючись від бойових дій в Одесі. Українці селяться в готелі, а місцеві бізнесмени забезпечують їх усім необхідним.

Діти оглянули тренувальний центр Лудогорця та відвідали тренування команди. Екскурсію провів українець Ігор Пластун. Клуб запросив двох хлопців, які тренуються в школах одеського Чорноморця та Атлетика, взяти участь у тренуваннях однолітків у ДЮСШ Орлів.

Клуб прагне допомогти іншим дітям займатися улюбленими видами спорту в Разграді. У місті є школи баскетболу, легкої атлетики, боксу, велоспорту, шахів та боротьби. Також Лудогорець запросив їх на недільний домашній матч проти Левські.

Кілька днів тому представники Ladies of Ludogorets запустили низку благородних ініціатив, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Жінки футболістів закупили предмети першої необхідності для українських мам і дітей, які проживають у готелях на узбережжі Чорного моря.

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Допис, поширений PFC Ludogorets 1945 (@pfcludogorets1945)

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