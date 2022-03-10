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Шовковський: Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати

Сьогодні 15:09 238 0
Легенда українського футболу звернувся до населення рф
Шовковський: Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати
#Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Легендарний голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський опублікував емоційне звернення до населення росії.

"Росіянин! Я розумію, що нема чим. Але ж ти спробуй зрозуміти! Ти питаєш, навіщо це все мені? За що ці всі санкції?

Чому покидають ринок світові бренди? Чому банки виходять з рф? Чому відміняють візи до країн Європи? Чому курс злетів до… і це ще не кінець?

За що відлучили спорт? Чому ненавидять у всьому світі? Чому ми маємо страждати за дії влади? А за що страждає наш народ?

За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків? За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого насаджуваємого "руськаго міра"?

Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже усе? Що вони зробили не так?

Я відповім. Саме ти обрав цю злочинну владу. Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме тобі нести відповідальність за їх дії.

Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати! Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир!

Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава Українцям", - зазначив Шовковський.

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