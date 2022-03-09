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Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ

Сьогодні 19:10 570 0
Не всі гравці розпрощалися з російськими клубами
Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ

Джерело - zbirna.com.

Після початку війни Росії проти України з російськими клубами ФНЛ розпрощалися чотири українських футболісти.

Про це повідомляє Команда №1.

Троє з них пішли у вільне плавання, а Дмитро Литвин перебрався на Фарерські острови — до КІ Клаксвік. За місцевими мірками команда славетна — 19-кратний чемпіон архіпелагу (востаннє — в 2021 році), але це однозначно не крок уперед у кар’єрі, а лише можливість не переривати її.

Олександру Каплієнку, Андрію Кравчуку та Глібу Грачову наразі з пошуком команди трохи важче. Хоча й вони без роботи не залишаться, це однозначно.

Відзначимо також, що у Станіслава Біблика завершився строк орендної угоди із Шахтарем. Які плани були у футболіста та Акрона стосовно продовження співробітництва, інформації немає. Також у січні залишили свої клуби ФНЛ ще троє уродженців України, але не через політичну позицію.

Залишаються в своїх командах другого за силами дивізіону російського футболу ще восьмеро наших земляків. Четверо з Донбасу, двоє — з Криму. Тому їх погляди можуть відрізнятися від української позиції. Дехто в Україні і не грав, хоча, наприклад, Данило Сагуткін та Микита Ходорченко мають досвід виступів (звичайно, різний) за наші клуби.

Ілля Стефанович, який народився у Дніпрі, футбольну освіту починав отримувати вже у Росії, тому з Україною його мало що поєднує.

А одесит Еммерсон Іллой-Айєт ще у 2017 році отримав громадянство Конго, до нього також менше питань.

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