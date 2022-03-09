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Федецький: Хочу звернутися до колег, які грали в Росії. Чомусь зараз вони нічого не говорять

Сьогодні 14:25 183 0
Ексгравець прокоментував санкції ФІФА та УЄФА стосовно збірної Росії та російських клубів
Федецький: Хочу звернутися до колег, які грали в Росії. Чомусь зараз вони нічого не говорять
#Артем Федецький

Джерело - 1+1.

Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький вважає, що спорт та музика не можуть бути поза політикою.

Про це заявив ексгравець.

"У багатьох моїх футбольних колег, в лапках, була модною така фраза: футбол поза політикою. І музика поза політикою, за словами зірок шоу-бізнесу. 8-й рік йде війна, але їм нічого не заважало їздити, колесити по всій Росії з концертами, давати приватні виступи. А зараз плачуть, що в нас така ситуація. Це ганьба.

Хочу також звернутися до своїх колег, які грали в Росії. Чомусь зараз вони нічого не говорять, не підтримують. Ніхто не закликає їх брати автомати та йти воювати. Хоча якщо прийде такий момент, то й це вони повинні робити", - сказав Федецький.

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