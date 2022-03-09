Федецький: Хочу звернутися до колег, які грали в Росії. Чомусь зараз вони нічого не говорять

Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький вважає, що спорт та музика не можуть бути поза політикою.

Про це заявив ексгравець.

"У багатьох моїх футбольних колег, в лапках, була модною така фраза: футбол поза політикою. І музика поза політикою, за словами зірок шоу-бізнесу. 8-й рік йде війна, але їм нічого не заважало їздити, колесити по всій Росії з концертами, давати приватні виступи. А зараз плачуть, що в нас така ситуація. Це ганьба.

Хочу також звернутися до своїх колег, які грали в Росії. Чомусь зараз вони нічого не говорять, не підтримують. Ніхто не закликає їх брати автомати та йти воювати. Хоча якщо прийде такий момент, то й це вони повинні робити", - сказав Федецький.