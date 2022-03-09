Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький приєднався до територіальної оборони Луцька.

Про це заявив сам ексгравець.

"Приємно, що в такий важкий час люди проявляють ініціативу, тому що розуміють всю складність ситуації, наступу цих проклятих окупантів. Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як вони вночі бомблять забороненими бомбами наші міста. Це прикро. Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця.

Ви зараз в Луцьку. Як багато часу забирає тероборона, чи залишається час на ще щось? Оце ще щось - це мирне небо над головою, якого ми прагнемо. А такі моменти, щоб у місті був порядок, щоб не було провокацій, незрозумілих, підозрілих груп і мародерства - в цьому напрямку зараз все добре. Люди свідомі, але в сім’ї не без виродка - трапляються поодинокі випадки мародерства. Люди, не зважаючи на такий час в країні, намагаються заради своїх якихось цілей нажитися на чужому майні. Слава богу, це не масово, наші люди розумні", - сказав Федецький.