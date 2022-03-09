Павелко: Разом ми назавжди потопимо російський військовий корабель

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко привітав українських жінок із 8 березня.

"Українські жінки у кожну хвилину війни за незалежність України доводять, що є найхоробрішими і найталановитішими у всьому світі! Захисниці, медики, волонтерки, співробітниці установ критичної інфраструктури, бабусі, мами, дружини, доньки, ми безмежно захоплюємось і пишаємось вами!

Миру, міцного здоров’я і божого благословення! Разом ми обов’язково раз і назавжди потопимо цей клятий "русский военный корабль"! Слава Героям! Слава Україні!"