Мбаппе повернувся у загальну групу ПСЖ

Нападник зможе зіграти проти Реала у Лізі чемпіонів

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе тренувався у загальній групі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Француз зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала у середу, 9 березня.

У понеділок, 7 березня, Кіліан отримав пошкодження на тренуванні внаслідок стику з Гуйє. У гравця утворилася гематома, але підозри на перелом не підтвердились.

Матч Реал - ПСЖ відбудеться у середу, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Минула зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь "парижан".

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Мбаппе контракт на 100 млн євро в рік.