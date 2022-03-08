Мбаппе повернувся у загальну групу ПСЖ

Джерело - ua-football.com.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе тренувався у загальній групі.
Про це повідомляє RMC Sport.
Француз зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала у середу, 9 березня.
У понеділок, 7 березня, Кіліан отримав пошкодження на тренуванні внаслідок стику з Гуйє. У гравця утворилася гематома, але підозри на перелом не підтвердились.
Матч Реал - ПСЖ відбудеться у середу, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Минула зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь "парижан".
Нагадаємо, ПСЖ запропонував Мбаппе контракт на 100 млн євро в рік.